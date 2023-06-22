Exeed показал обновленный кроссовер TXL

Среднеразмерный Exeed TXL выпускается с 2018 года и уже успел претерпеть рестайлинг в 2020-ом. Позже казалось, что модель собираются заменить более современным кроссовером RX, но, как видим, пока «бывалый» остается в строю. Кстати, RX играет в том же классе, так что маркетологам надо как-то разводить автомобили, дабы не получить корпоративный каннибализм.

Главные новации пришлись на салон. Во многом он сделан по лекалам RX. Разработчики поменяли переднюю панель, руль, центральный тоннель и дверные карты. Два крупных экрана перед водителем сохранили, но от прежней центральной консоли остался только блок климата. Перед ним сделан большой бокс, внутри которого находится беспроводная зарядка для телефона. Привычного селектора трансмиссии нет. Переключать режимы коробки передач теперь можно с помощью правого подрулевого рычажка.

Что касается «тележки» M3X, то она модернизирована до версии 2.0. Это означает появление адаптивных амортизаторов и более современной электроники. Гамма силовых агрегатов не изменилась и представлена известными бензиновыми двигателями с наддувом, объемом 1,6 л (197 л. с.) и 2 л (261 л. с.). Оба работают с семиступенчатым преселективным «роботом». В Китае обновленный Exeed TXL появится в начале осени. То есть в России модель можно ждать в следующем году.