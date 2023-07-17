В Россию привезли кроссовер MG ZS — китайского «убийцу» Hyundai Creta

Машину выпускают в КНР с 2017 года на заводе SAIC Motor в Чжэнчжоу. Кстати, в Поднебесной она довольно популярна: прошлом году кроссоверы MG ZS разошлись тиражом в 112 000 единиц.

Длина переднеприводного автомобиля составляет 4323 мм, ширина — 1809 мм, высота — 1653 мм, а размер колесной базы равен 2585 мм. То есть «азиат» немного длиннее Hyundai Creta. А вот с точки зрения дизайна ZS много симпатичнее «Креты». Своим стремительным силуэтом он сильно смахивает на «Мазду».

Что касается силового агрегата, то дилеры привезли SUV с атмосферным мотором объемом 1,5 литра и мощностью 120 л. с. В пару к нему приставлен гидромеханический «автомат». В Китае же есть более резвый вариант с наддувным 1,3-литровым движком отдачей 163 силы. Такой работает с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin.

В комплектации есть медиакомплекс с операционной системой Zebra Zhixing 3.0, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, датчик контроля давления в шинах, центральный замок, система курсовой устойчивости, кондиционер и другое оборудование. Цена начинается от 2 160 000 рублей.