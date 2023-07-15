Власти добивают остатки авторынка, депутаты «отменяют» камеры-ловушки, а китайцы пользуются моментом: итоги недели

Правительство опубликовало постановление, согласно которому индексация ставок утилизационного сбора произойдет уже 1 августа. Для легковых автомобилей они вырастут в 1,5—4 раза в зависимости от объема двигателя. Скажем, если сейчас за машину с мотором от одного до двух литров нужно заплатить 178 000 рублей, то со следующего месяца придется внести в казну уже 300 000 целковых.

Испугались потока китайцев. Тех, что уже готовят следующую партию автоновинок. Changan на днях презентовал среднеразмерный седан Lamore, сопоставимый по своим габаритам с Chery Arrizo 8 или, чтобы было понятнее, с последним Volkswagen Passat. А Exeed анонсировал запуск нового суббренда Exlantix, под которым будут продаваться исключительно электрокары. Его первая ласточка прилетит в Россию уже в конце этого или в начале следующего года.