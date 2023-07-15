Власти добивают остатки авторынка, депутаты «отменяют» камеры-ловушки, а китайцы пользуются моментом: итоги недели

Фото: globallookpress.com
Чтобы защитить отечественный автопром от бешеного потока «китайцев», власти решили поднять ставки утилизационного сбора, что неизбежно повлечет за собой серьезное подорожание новых машин. Так что Changan Lamore, «электрички» Exlantix и прочие новинки из КНР, о которых мы также рассказываем в видеодайджесте главных событий уходящей недели, вряд ли смогут порадовать россиян приемлемой ценой. Как не радуют автосервисы, поднявшие прайсы на свои услуги с начала года на 21%, и депутаты, пытающиеся «пиариться» за счет «больных» тем.
Портал «АвтоВзгляд»

Правительство опубликовало постановление, согласно которому индексация ставок утилизационного сбора произойдет уже 1 августа. Для легковых автомобилей они вырастут в 1,5—4 раза в зависимости от объема двигателя. Скажем, если сейчас за машину с мотором от одного до двух литров нужно заплатить 178 000 рублей, то со следующего месяца придется внести в казну уже 300 000 целковых.

Испугались потока китайцев. Тех, что уже готовят следующую партию автоновинок. Changan на днях презентовал среднеразмерный седан Lamore, сопоставимый по своим габаритам с Chery Arrizo 8 или, чтобы было понятнее, с последним Volkswagen Passat. А Exeed анонсировал запуск нового суббренда Exlantix, под которым будут продаваться исключительно электрокары. Его первая ласточка прилетит в Россию уже в конце этого или в начале следующего года.

Тем временем автосервисы продолжают потихоньку переписывать прайсы на свои услуги. Так, за первые пять месяцев 2023-го работы по техническому обслуживанию и ремонту машин подорожали уже на 21%. По словам экспертов, дальнейшего роста цен ожидать не стоит. Зато следует приготовиться к скачку стоимости запасных частей — всему виной волатильность курса валют и перманентное «утяжеление» ценников на логистические услуги.

Да, за обслуживание автомобилей россиянам придется платить больше, зато мы, возможно, сэкономим на штрафах ГИБДД. Фракция «Новые люди» предлагает законодательно закрепить требование устанавливать знак, предупреждающий о камере фотофиксации нарушений ПДД, перед мобильными комплексами. А том случае, если таблички перед передвижным устройством не окажется, аннулировать штрафы водителей.

А подробнее об этих и других самых главных событиях автомобильной жизни страны уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

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15 июля 2023
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