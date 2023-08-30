Кроссовер Exeed RX получил «автомат» вместо «робота»

В базе Exeed RX Flying Fish не будет полного привода, однако кросс-купе стал первым в Китае моноприводным кроссовером в ценовом диапазоне 200 000 юаней, оснащенным адаптивной подвеской с регулируемыми амортизаторами (ранее это была опция). Кроме того, в стандартное оснащение войдут передние кресла с подогревом, вентиляцией и функцией массажа.

Переднеприводный Exeed RX Flying Fish сохранит роботизированную коробку и будет предлагаться в Китае в четырех вариантах оснащения. Три «верхних» получат систему полного привода, им-то и положен восьмидиапазонный «автомат». Новая трансмиссия работает более плавно и лучше подходит для городской эксплуатации. Для всех версий предусмотрен 2-литровый турбомотор на 261 л. с. и 400 Нм.

Ценовой диапазон новинки Flying Fish — от 167 800 до 206 800 юаней (2,2 − 2,7 млн. рублей). Это несколько дороже стандартного Exeed RX (от 149 800 юаней). Напомним, что в России модель сегодня продают с «роботом», полным приводом, адаптивной подвеской и 249-сильным мотором в единственной комплектации по цене от 5,4 млн рублей. Когда, «автомат» станет доступен в России, не сообщается.