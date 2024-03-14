Jaecoo J8 появится в России текущей весной

Китайская компания Jaecoo расширяет свое присутствие в России. Так, среднеразмерный «паркетник» J7, уже доступный в продаже, совсем скоро дополнит флагманский кроссовер J8.

Новая модель будет предложена с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л. с., агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом» DCT7, полным приводом и подвеской CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов. Jaecoo J8 появится в двух комплектациях — Active и Supreme — каждая из которых подразумевает адаптацию к российским условиям эксплуатации, а также весьма богатое оснащение.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», продажи Jaecoo J8 в России начнутся в апреле. Стоимость автомобиля и точная дата выхода SUV на рынок пока не названы. Зато известно, что в течение 2024 года появится еще одна модификация — ближе к третьему кварталу российские клиенты получат возможность приобрести «подключаемую» гибридную версию модели.