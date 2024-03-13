Почему именно весной в салоне автомобиля часто появляется неприятный запах

Наверняка каждый автовладелец в своей практике сталкивался с ситуацией, когда в салоне его «ласточки» неожиданного возникал непонятный стойкий запашок. Причем нередко такие явления отмечаются с наступлением теплой погоды. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в причинах подобных «душистых» аномалий».

Хорошее дело – сервисная статистика! Она, в частности, свидетельствует, что в подавляющем большинстве случаев сезонное появление неприятных запахов фиксируется у автомобилей, оборудованных кондиционером или системой климат-контроля. Конструктивные особенности этих агрегатов, предназначенных для создания комфортной экосистемы внутри ТС, включают в себя и отдельные негативные моменты, касающиеся здоровья водителя и пассажиров.

Один из таких аспектов – грибки и бактерии, накапливающиеся со временем в зоне испарителя (фото ниже). Как правило, зимой их присутствие незаметно, поскольку в холода активность всей этой нечисти резко снижается. Зато с приходом теплых деньков и заметным повышением влажности, характерным для межсезонья, микроорганизмы вновь оживают и размножаются.

Как следствие, появляются продукты их жизнедеятельности, которые, собственно, и являются основными источниками зловония. Они, помимо дискомфорта, осязаемого нашими носами, могут провоцировать у человека и заболевания дыхательных путей.

Фото портала АвтоВзгляд.

Профессиональным сервисменам отмеченные выше сезонные «ароматы» известны достаточно давно. Неудивительно, что периодическая чистка кондиционера входит в перечень рекомендуемых процедур, прописанных для многих современных автомобилей. Правда, далеко не все владельцы «железных коней» заказывают такую услугу, потому как она, в общем-то, дороговата. Однако почистить каналы вентиляции, стыкуемые с кондиционером, вполне можно и самостоятельно.

Для этого сегодня выпускается средства автохимии, с помощью которых хозяин авто может сам провести дезодорацию всей системы вентиляции салона. Один из таких продуктов – аэрозоль Klima Anlagen Reiniger, разработанный фирмой Liqui Moly (Германия), был недавно протестирован нашими экспертами. Мы проверили препарат в деле на одной из редакционных машин, в салоне которой при включении «кондея» стал появляться неприятный затхлый запах. Для его нейтрализации и было решено использовать данный спрей.

Фишка в том, что средство изготовлено на основе бронопола, эффективно устраняющего любые грибки и бактерии. После применения средства вся эта напасть удаляется самотеком вместе с жидкостью через дренаж кондиционера. Благодаря чему, собственно, в воздуховодах климат-системы полностью ликвидируется характерное «амбре».

Фото портала АвтоВзгляд.

Алгоритм применения Klima Anlagen Reinigen прост. При использовании аэрозоля две трети средства рекомендуем распылить на испаритель, предварительно сняв салонный фильтр, а оставшуюся треть потратить на обработку воздуховодов. На этот процесс, посвященный демонтажу фильтра и опрыскиванию канала испарителя, ушло примерно сорок минут. Еще с четверть часа понадобилось на неспешную чистку всех каналов вентиляции.

Процедура легко выполняется с помощью гибкого пластикового зонда, входящего в комплект, а доступ к каналам вентиляции осуществляется через центральные дефлекторы торпедо. В каждый из них мы сделали несколько мощных впрысков аэрозоля. И после того, как салон был еще раз провентилирован, никакого намека на неприятный запах при работе кондиционера не осталось и в помине.