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Почему именно весной в салоне автомобиля часто появляется неприятный запах

Наверняка каждый автовладелец в своей практике сталкивался с ситуацией, когда в салоне его «ласточки» неожиданного возникал непонятный стойкий запашок. Причем нередко такие явления отмечаются с наступлением теплой погоды. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в причинах подобных «душистых» аномалий».

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Автор
Артем Князев

Изображение Почему именно весной в салоне автомобиля часто появляется неприятный запах

Хорошее дело – сервисная статистика! Она, в частности, свидетельствует, что в подавляющем большинстве случаев сезонное появление неприятных запахов фиксируется у автомобилей, оборудованных кондиционером или системой климат-контроля. Конструктивные особенности этих агрегатов, предназначенных для создания комфортной экосистемы внутри ТС, включают в себя и отдельные негативные моменты, касающиеся здоровья водителя и пассажиров. 

Один из таких аспектов – грибки и бактерии, накапливающиеся со временем в зоне испарителя (фото ниже). Как правило, зимой их присутствие незаметно, поскольку в холода активность всей этой нечисти резко снижается. Зато с приходом теплых деньков и заметным повышением влажности, характерным для межсезонья, микроорганизмы вновь оживают и размножаются.

Как следствие, появляются продукты их жизнедеятельности, которые, собственно, и являются основными источниками зловония. Они, помимо дискомфорта, осязаемого нашими носами, могут провоцировать у человека и заболевания дыхательных путей.

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

Профессиональным сервисменам отмеченные выше сезонные «ароматы» известны достаточно давно. Неудивительно, что периодическая чистка кондиционера входит в перечень рекомендуемых процедур, прописанных для многих современных автомобилей. Правда, далеко не все владельцы «железных коней» заказывают такую услугу, потому как она, в общем-то, дороговата. Однако почистить каналы вентиляции, стыкуемые с кондиционером, вполне можно и самостоятельно.

Для этого сегодня выпускается средства автохимии, с помощью которых хозяин авто может сам провести дезодорацию всей системы вентиляции салона. Один из таких продуктов – аэрозоль Klima Anlagen Reiniger, разработанный фирмой Liqui Moly (Германия), был недавно протестирован нашими экспертами. Мы проверили препарат в деле на одной из редакционных машин, в салоне которой при включении «кондея» стал появляться неприятный затхлый запах. Для его нейтрализации и было решено использовать данный спрей.

Фишка в том, что средство изготовлено на основе бронопола, эффективно устраняющего любые грибки и бактерии. После применения средства вся эта напасть удаляется самотеком вместе с жидкостью через дренаж кондиционера. Благодаря чему, собственно, в воздуховодах климат-системы полностью ликвидируется характерное «амбре».

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

Алгоритм применения Klima Anlagen Reinigen прост. При использовании аэрозоля две трети средства рекомендуем распылить на испаритель, предварительно сняв салонный фильтр, а оставшуюся треть потратить на обработку воздуховодов. На этот процесс, посвященный демонтажу фильтра и опрыскиванию канала испарителя, ушло примерно сорок минут. Еще с четверть часа понадобилось на неспешную чистку всех каналов вентиляции.

Процедура легко выполняется с помощью гибкого пластикового зонда, входящего в комплект, а доступ к каналам вентиляции осуществляется через центральные дефлекторы торпедо. В каждый из них мы сделали несколько мощных впрысков аэрозоля. И после того, как салон был еще раз провентилирован, никакого намека на неприятный запах при работе кондиционера не осталось и в помине.

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