Американский акцент: в России начались продажи нового Exeed TXL

Премиальный китайский бренд начал продажи в России модернизированного кроссовера TXL. Exeed раскрыл стоимость модели и объявил о доступности автомобиля к заказу у дилеров.

Ключевые изменения модели скрыты в салоне. Машина получила сдвоенные 12,3-дюймовые экраны, новый мультифункциональный руль с защитой от случайного нажатия кнопок, а также переработанный центральный тоннель — селектор переключения коробки передач перенесен на рулевую колонку, а освободившееся место отдано охлаждаемой беспроводной зарядке на 50 Вт.

Водителю полагается кресло с электрорегулировками, кнопки которых вынесены на дверь, памятью положений, обогревом, вентиляцией и массажем, а также двумя встроенными в подголовник динамиками, тогда как у пассажира есть электрорегулировки и подставка для ног. В оснащение Exeed TXL включены аудиосистема Lion Melody c 23 динамиками и системой активного шумоподавления, а также двухзонный климат-контроль с системой ароматизации воздуха.

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Двигатель объемом 1,6 л мощностью 194 л.с. и 275 Нм сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag 7DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа. А двухлитровый мотор на 197 л.с. и 375 Нм агрегатируется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Fuzhen собственной разработки китайского автопроизводителя.

Новый кроссовер предложен в четырех уровнях оснащения: Business (от 4 250 000 рублей), Prestige (от 4 400 000 рублей), Premium и Flagship, от 4 550 000 и 4 900 000 рублей соответственно. Продажи модели в России начались с 23 апреля...