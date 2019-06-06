Geely увеличивает гарантию и повышает цены

Гарантийный срок на все новые автомобили Geely увеличивается с четырех лет или 100 000 км до пяти лет либо 150 000 км пробега, исходя из того, что наступит раньше.

В добавок к этому в качестве бонуса покупатели смогут в течение двух лет бесплатно пользоваться услугой «Помощь на дорогах».

В то же время с 1 июля изменятся цены на три модели Geely 2019 года выпуска: Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7. Сумма подорожания варьируется от 15 000 рублей до 25 000 рублей, при этом скачок цен на большинство машин составит не более 2%.

Кроссовер Geely Atlas в следующем месяце обойдется в 1 114 990 рублей, кроссовер Emgrand X7 — в 1 004 900 рублей, а седан Emgrand 7 — в 750 990 рублей.