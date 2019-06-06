Geely увеличивает гарантию и повышает цены

Фото Geely
Запуск с 1 июля новой гарантийной политики Geely отразится на стоимости продукции китайского производителя. Кроме увеличения срока бесплатного обслуживания, клиентам будет доступна услуга «Помощь на дорогах».
Иван Флягин

Гарантийный срок на все новые автомобили Geely увеличивается с четырех лет или 100 000 км до пяти лет либо 150 000 км пробега, исходя из того, что наступит раньше.

В добавок к этому в качестве бонуса покупатели смогут в течение двух лет бесплатно пользоваться услугой «Помощь на дорогах».

В то же время с 1 июля изменятся цены на три модели Geely 2019 года выпуска: Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7. Сумма подорожания варьируется от 15 000 рублей до 25 000 рублей, при этом скачок цен на большинство машин составит не более 2%.

Кроссовер Geely Atlas в следующем месяце обойдется в 1 114 990 рублей, кроссовер Emgrand X7 — в 1 004 900 рублей, а седан Emgrand 7 — в 750 990 рублей.

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6 июня 2019
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