Компания BMW взвинтила цены на свои машины в России

В настоящее время все комплектации купе BMW 2-й серии и универсала 2-й серии Active Tourer стали дороже на 20 000 рублей. Стоимость седанов 5-й серии и 7-й серии подскочила на 20 000—600 000, кроссоверв Х2 — на 10 000, купе и кабриолета 8-й серии — на 60 000—70 000 «деревянных».

С 1 августа изменятся цены на кроссоверы: X3 (3 240 000−4 880 000 рублей), X4 (3 540 000−5 180 000), X5 — (4 750 000 − 6 200 000). Об изменении прайсов на остальные немецкие модели можно узнать на официальном сайте производителя.

Нпомним, что в целом за первое полугодие 2019-го на российском рынке было продано 19 845 экземпляров авто марки BMW, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.