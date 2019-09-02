В России стартовали продажи бюджетного пикапа JAC T6

Фото JAC
Среднеразмерный китайский пикап Jac T6 уже поступил к официальным дилерам марки. На российском рынке автомобиль предлагается в двух комплектациях стоимостью от 1 299 000 до 1 499 000 рублей,
Иван Флягин

Силовая линейка JAC T6 включает бензиновый двигатель объемом 2 л мощностью 177 л. с., а также 136-сильный турбдизель того же объема. Оба мотора работают в паре с безальтернативной механической шестиступенчатой коробкой передач, располагающей различными передаточными числами в зависимости от типа двигателя.

Пикап оснащается классической системой полного привода с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

JAC T6 имеет рамную конструкцию с колесной базой 3090 мм. Четырехдверная кабина с двумя рядами сидений принримает на борт пять человек. Габариты JAC T6 составляют 5325х1880х1830 мм, дорожный просвет — 216 мм. Размеры грузового отсека равны 1520х1520х470 мм

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2 сентября 2019
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