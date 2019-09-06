В России начали принимать заказы на обновленный Lexus GX

Обновленный Lexus GX 450 предалгается в четырех комплектациях в ценовом диапазоне от 4 565 000 до 5 061 000 рублей. За эти деньги в стандартной комплектации можно рассчитывать на внушительный список опций, среди которых светодиодная оптика, указатели поворотов с краткосрочным режимом включения, обогрев руля, датчики дождя и света, передние и задние парктроники, подсветка зоны посадки, рейлинги на крыше, люк с электроприводом, 18-дюймовые колеса с легкосплавными дисками и полноразмерная запаска. Штатная мультимедийная система имеет девять динамиков, встроенный модуль Bluetooth, навигацию и EMV-монитор.

В топовой семиместной комплектации Premium посвежевший Lexus GX 460 оснащается третьим рядом сидений с электроприводом складывания и дополнительной зоной климат-контроля. Второй ряд оснащен боковыми подушками безопасности и обогревом, а в центральном подлокотнике между передними сидениями спрятан холодильник.

Внедорожный потенциал кроссовера усиливает система Multi Terrain Monitor, система поддержания постоянной скорости на бездорожье с пятью фиксированными режимами (Crawl Control) и селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select).