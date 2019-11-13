УАЗ «Патриот» подешевел, но только в одной версии

Фото УАЗ
УАЗ «Патриот» подешевел на целых 10 000 рублей. Правда, цена изменилась на внедорожник так называемой экспедиционной спецсерии. Остальные десять комплектаций ульяновской модели остались при прежних прайсах.

Теперь UAZ Patriot в комплектации «Экспедиционный/Классик» обойдется в 1 039 900 рублей. Кстати, аналогичный ценник стоял на этом автомобиле при старте продаж спецсерии в мае 2018 года.

Что касается топовой комплектации «Экспедиционный/Максимум», то она теперь доступна за 1 301 000 «деревянных». Напомним, что все внедорожники УАЗ «Патриот» в этой серии оснащаются 2,7-литровым мотором мощностью 150 л. с., агрегатированным с 5-ступенчатой МКП.

По данным ресурса «Цена-Авто», предыдущая корректиовка цен на продукцию Ульяновского автозавода зафиксирована месяц назад, когда все комплектации УАЗ «Патриот» подорожали на все те же 10 000 рублей.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто, бездорожье, купить машину
13 ноября 2019
280