УАЗ «Патриот» подешевел, но только в одной версии

Теперь UAZ Patriot в комплектации «Экспедиционный/Классик» обойдется в 1 039 900 рублей. Кстати, аналогичный ценник стоял на этом автомобиле при старте продаж спецсерии в мае 2018 года.

Что касается топовой комплектации «Экспедиционный/Максимум», то она теперь доступна за 1 301 000 «деревянных». Напомним, что все внедорожники УАЗ «Патриот» в этой серии оснащаются 2,7-литровым мотором мощностью 150 л. с., агрегатированным с 5-ступенчатой МКП.

По данным ресурса «Цена-Авто», предыдущая корректиовка цен на продукцию Ульяновского автозавода зафиксирована месяц назад, когда все комплектации УАЗ «Патриот» подорожали на все те же 10 000 рублей.