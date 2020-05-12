Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей

Самый большой дисконт в размере 300 000 рублей положен будущим владельцам флагманского лифтбэка Skoda Superb. Чуть меньше — 235 000 в вечно падающей российской валюте — можно сэкономить при выборе кроссовера Skoda Kodiaq.

Впрочем, щедро сохранить сбережения в кошельке помогут машинки и бюджетного сегмента. Так, к примеру, Octavia обойдется без малого на 200 000 дешевле, а Rapid — на 150 000. Последняя же новинка бренда — кроссовер Skoda Karoq — позволит сэкономить до 105 000 рублей.

К тому же, никто не отменял специальные бонусы по кредитам, трейд-инам и программе утилизации. А это дополнительные скидки до 115 000 «деревянных».