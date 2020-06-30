Бензин в России продолжает дорожать

По результатам торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), на данный момент в России установилась рекордная цена на бензин АИ-95.

Итогом последней торговой сессии стала оптовая стоимость горючего этого класса для потребителей европейской части России на уровне 58 174 рубля за тонну. Это на 0,4% больше по сравнению с предыдущим пиком.

Ранее рекорды аналогичного плана фиксировались на СПбМТСБ 17, 18 и 26 июня. Напомним, что портал «АвтоВзгляд» еще в конце апреля текущего года прогнозировал заметный рост цен на топливо в России после отмены карантинных ограничений на большей части территории страны.

В отличи от АИ-95, цены на АИ-92 в результате торгов немного снизились — на 0,23% по сравнению с предыдущим показателем и зафиксировались на уровне 50 493 рубля за тонну. По данным РИА «Новости», объем торгов составил 13 625 тонн на сумму 688 млн. рублей.

Средняя розничая стоимость бензина в России, по данным агентства Kortes, за период в 22 по 26 июня подросла. На топливо марки «Премиум-95» на 10 копеек — до 46,38 рубля за литр, а на «Регуляр-92» на 5 копеек — до 43,03 рубля за литр.

Изменение оптовых цен на бензин на СПбМТСБ, в конечном счете, отразится и на ценах на АЗС европейской территории России.