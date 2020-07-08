Корейцы озвучили ценник на новую KIA Optima

Шестую KIA Optima, переименованную в K5, в базовой комплектации оценили в 23 490 долларов, что, по актуальному курсу валют, приравнивается к 1 673 500 рублям. Отметим, что долларовый ценник на дореформенную модель стартует от 23 390 (чуть меньше 1 667 000 «деревянных»).

Напомним, что прайс на пятую Optima в нашей стране начинается от 1 314 900 рублей. Можно предположить, что автомобиль новой генерации тоже подорожает, но не слишком значительно.

Как уточнял портал «АвтоВзгляд», KIA K5 для россиян вооружат 150-сильным «атмосферником» объемом 2 л и 2,5-литровым мотором мощностью 194 л. с. — на выбор. Первый подружили с шестиступенчатым «автоматом», второй — с АКП о восьми скоростях. Привод — передний. Хотя не стоит исключать, что позднее к нам привезут и полноприводную версию.