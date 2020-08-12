При выборе «бэушек» россияне предпочитают иномарки

Отечественную технику на «вторичке» особо не жалуют. Самой популярной моделью стал Ford Focus с результатом 13 300 экземпляров (+6,4%). Также очень хорошо продаются близнецы Hyundai Solaris и KIA Rio. Притом спрос на «корейцев» рванул просто лавинообразно: бэушных «Солярисов» купили 12 700, а «Рио» — 12 600 машин. Для сравнения в прошлом году бюджетный Hyundai расходился на 25,8%, а недорогая KIA — на 32,7% хуже.

Вазовская LADA 2114 — только четвертая(12 100; −2,5%). Что вполне логично: модель не выпускается вот уже есть лет, и с каждым годом достойных экземпляров становится все меньше и меньше… Как уверяет агентство «Автостат», замыкает пятерку лидеров рынка секонд-хэнд Toyota Corolla (10 600; +7,5%). Эта машина никогда не пользовалась ажиотажным спросом в автосалонах, но рекордные тиражи на «вторичке» ей обеспечивают праворульные авто, привезенные из Японии.