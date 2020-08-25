Новая Skoda Octavia: стали известны моторы для России

Главное, что самый хитовый мотор — атмосферник 1.6 MPI отдачей 110 л. с. — остается. Что неудивительно: его выпускают на моторном заводе под Калугой, поэтому ставят на большинство «Шкод» и «Фольксвагенов» российской сборки. В пару этому двигателю положены пятиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «автомат». В общем, можно выдыхать: самый недорогой и одновременно надежный вариант никуда не денется.

Также останется 150-сильный турбомотор 1.4 TSI. Для таких машин стандартной будет шестиступенчатая механическая коробка передач. Но впервые вместо преселективного «робота» DSG российский офис чешской марки решил пристыковать восьмиступенчатый «автомат»! И это хорошо. А топовым будует вариант со 190-сильным двигателем 2.0 TSI. И вот ему уже приготовлен семиступенчатый «преселектив».

Российская премьера машины состоится 16 сентября, тогда же будут объявлены цены и комплектации. Пока лишь объявлено, что топовые опции, вроде матричной оптики и адаптивного круиз-контроля, будут и у российской версии модели. В Нижнем Новгороде, на мощностях «Группы ГАЗ», сейчас идет подготовка производства: старт запланирован на октябрь, соответственно, к дилерам «Октавии» начнут поступать через месяц-полтора.