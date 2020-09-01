KIA начала продажи в России нового седана K5

KIA K5 решила порадовать россиян довольно приятными ценниками. Так, самой доступной была назначена версия Classic за 1 489 900 рублей. За эти деньги клиент получит светодиодные фары, 6 подушек безопасности, набор электронных ассистентов, а также кондиционер, круиз-контроль и медиасистему. В качестве бонуса предложен пакет «теплых» опций, в который входят подогревы форсунок омывателя, передних сидений и боковых зеркал.

Главный конкурент бизнес-седана от KIA — сверхпопулярная Toyota Camry. Но японский одноклассник не купить дешевле, чем за 1 718 000 рублей. Родственный Hyundai Sonata тоже обойдется пусть немного, но дороже: за новую «Сонату» сейчас придется отдать минимум 1 549 000. Так что тем, кто ищет «много автомобиля за минимум денег» преемник «Оптимы» точно придется по вкусу.

Чтобы сразу расставить все «точки над ё» следует сказать, что конструктивно KIA K5 не имеет ничего общего с прежней KIA Optima. У них разные «тележки» и множество других отличий, о которых портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, тестируя долгожданную корейскую новинку.