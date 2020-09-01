Audi полтора года прятала обновленный A4 для России

Обновление Audi A4 прошло по серьезной программе, ведь машине перепали другие панели кузова! На столь глубокую переделку автопроизводители решаются нечасто. Тем удивительнее, что между премьерой и стартом российских продаж прошло так много времени. И пройдет еще. Сначала, в октябре, на рынок выйдет только ограниченная серия Edition One и только потом — все остальные версии.

Тем, кто поспешит приобрести именно Edition One, достанется базовый турбомотор 2.0 TFSI (150 л. с., 320 Нм), семиступенчатый «робот» S tronic, передний привод, но при этом весьма внушительный набор оборудования. В список оснащения вошли виртуальные приборы, комбинированная обивка сидений, трехзонный электропривод передних сидений, матричные фары и многое другое. Цена — 2 955 000 рублей.