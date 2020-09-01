Audi полтора года прятала обновленный A4 для России

Обновление Audi A4 прошло по серьезной программе, ведь машине перепали другие панели кузова! На столь глубокую переделку автопроизводители решаются нечасто. Тем удивительнее, что между премьерой и стартом российских продаж прошло так много времени. И пройдет еще. Сначала, в октябре, на рынок выйдет только ограниченная серия Edition One и только потом — все остальные версии.
Тем, кто поспешит приобрести именно Edition One, достанется базовый турбомотор 2.0 TFSI (150 л. с., 320 Нм), семиступенчатый «робот» S tronic, передний привод, но при этом весьма внушительный набор оборудования. В список оснащения вошли виртуальные приборы, комбинированная обивка сидений, трехзонный электропривод передних сидений, матричные фары и многое другое. Цена — 2 955 000 рублей.
Модернизация пятидверки Audi A5 Sportback прошла чуть позже, в прошлом сентябре. Но рестайлинговая модель тоже выходит на рынок только сейчас. Поначалу публике предложат издание Edition One 45 TFSI за 4 300 000 рублей. Отдача его двухлитрового мотора — все 249 л. с. (370 Нм), а привод — полный, с двумя муфтами в приводе задних колес. Оснащение — гораздо богаче, нежели предлагает седан (например, у лифтбека есть обогрев задних сидений атмосферная подсветка салона и прочее).
Кстати, буквально только что Audi повысила цены на 18 моделей из 28 представленных в нашей стране. Автомобили из Ингольштадта подорожали на 0,4–6,6% относительно прежних «прайсов». Что вполне логично: курсы валют здорово выросли за последнее время, а в автосалоны устремились толпы покупателей, которые готовы скупать машины за любые деньги.