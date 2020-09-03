Три модели KIA выпустили для России в специальной серии

На всех автомобилях из серии Edition Plus установлена продвинутая медиасистема: с 8-дюймовым дисплеем, предустановленными сервисами Яндекса, поддержкой Apple Carplay и Android Auto. В число дополнительных аксессуаров также включены напольные коврики и дорожный набор.

Для кроссовера Sportage специальная версия подготовлена на базе комплектации Comfort. Покупатель версии Edition Plus получит полностью светодиодные фары, датчик света и камеру заднего вида. С передним приводом и двухлитровым мотором такой автомобиль будет предлагаться за 1 745 900 рублей. За полный привод придётся доплатить 80 000 рублей, а имея 1 935 900 рублей, есть шанс обзавестить модификацией 2.4 AWD.

У седана KIA Cerato за основу была взята комплектация Luxe, которую дополнили светодиодными фарами и легкосплавными 17-дюймовыми колесами. Модификацию 1.6 АТ будут продавать за 1 309 900, а и 2.0 АТ — за1 354 900 рублей, соответственно.

В список оборудования KIA Soul 1.6 АТ (1 244 900 рублей) дополнительно вошли система бесключевого доступа и электрообогрев руля. Также были внедрены дневные ходовые огни плюс интерьерный пакет: вставки на панелях дверей и прострочка на элементах отделки. С двухлитровым мотором (1 434 900 рублей) вдобавок полагаются багажные рейлинги, комбинированная отделка салона и многое другое, включая накладки на пороги, двери, арки и передний бампер.