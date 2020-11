Ценник новой Skoda Octavia вырос прямо на старте продаж

В стандартной комплектации новая Octavia получила светодиодный ближний и дальний головной свет и светодиодные задние фонари. А также двухспицевое рулевое колесо с клавишами управления медиасистемой, навигацией, мобильным телефоном и электронными ассистентами.

На старте продаж покупателям предлагается версия с единственным двигателем — турбированным бензиновым 1.4 TSI мощностью. 150 л. с. Он сочетается либо с механической 6-ступенчатой КП, либо 8-ступенчатым «автоматом». Ранее сообщалость, что чешский лифтбек на российском рынке получит, помимо 1.4 TSI, еще и 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л. с. (в сочетании с 5-ступенчатой МКП либо 6-ступенчатой АКП). А также 2-литровый мотор TSI (190 л. с.) в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Цены на модель начинаются от 1 409 000 рублей за начальную комплектацию Active Plus, от 1 499 000 рублей при «среднем» уровне оснащения Ambition Plus и от 1 700 000 рублей в топовом исполнении Style Plus.

Заметим, что в ходе официальной презентации новой Skoda Octavia два месяца назад, начальный ценник на машину с мотором 1.4 TSI был озвучен на чуть более низком уровне — 1 398 000 рублей. Скорее всего, цена была скорректирована в связи с очередным падением российской валюты.