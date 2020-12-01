Как купить новую Toyota RAV4 на «сладких» условиях

Кредитная программа рассчитана на 36 месяцев. Стоимость машины делится на первоначальный взнос (от 20%), ежемесячные платежи и последний остаточный платеж — его максимальный размер составляет 60% от общей стоимости. Соответственно, клиент может погасить кредит самостоятельно, либо — выбрать другую модель Toyota, а эту — передать «официалу». В этом случае полученная сумма покроет задолженность перед банком, а разница зачтется как первоначальный взнос за новую покупку.

В третьем варианте клиент имеет возможность продать автомобиль дилеру по гарантированной стоимости, после чего получить деньги на руки. Правда, для этого Toyota должна обслуживаться строго силами официального дилера, а общий пробег за 3 года не должен превысить 80 тысяч километров.

Чтобы было понятнее, российский офис бренда приводит некоторые расчеты. Подсчитано, что если выбрать Toyota RAV4 стоимостью 1 929 000 рублей, а затем внести 964 500 рублей первоначального взноса, ежемесячный платеж при ставке 12% годовых составит 9700 ₽ — интересный вариант, чтобы не отдавать каждый месяц большие суммы.

К слову, октябрьские продажи Toyota RAV4 «порвали» российский рынок кроссоверов. Скорее всего, этот SUV побьет очередной рекорд и в ноябре. И еще одна новость от японской марки — в Россию прибыл топовый Toyota Land Cruiser Prado.