Как купить новую Toyota RAV4 на «сладких» условиях

Фото производителя.
Российская Toyota запустила кредитную программу «Комфорт+». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», теперь при покупке кроссовера RAV4 можно рассчитывать не только на низкий ежемесячный платеж, но также на гарантию обратного выкупа от официального дилера.

Кредитная программа рассчитана на 36 месяцев. Стоимость машины делится на первоначальный взнос (от 20%), ежемесячные платежи и последний остаточный платеж — его максимальный размер составляет 60% от общей стоимости. Соответственно, клиент может погасить кредит самостоятельно, либо — выбрать другую модель Toyota, а эту — передать «официалу». В этом случае полученная сумма покроет задолженность перед банком, а разница зачтется как первоначальный взнос за новую покупку.

В третьем варианте клиент имеет возможность продать автомобиль дилеру по гарантированной стоимости, после чего получить деньги на руки. Правда, для этого Toyota должна обслуживаться строго силами официального дилера, а общий пробег за 3 года не должен превысить 80 тысяч километров.

Чтобы было понятнее, российский офис бренда приводит некоторые расчеты. Подсчитано, что если выбрать Toyota RAV4 стоимостью 1 929 000 рублей, а затем внести 964 500 рублей первоначального взноса, ежемесячный платеж при ставке 12% годовых составит 9700 ₽ — интересный вариант, чтобы не отдавать каждый месяц большие суммы.

К слову, октябрьские продажи Toyota RAV4 «порвали» российский рынок кроссоверов. Скорее всего, этот SUV побьет очередной рекорд и в ноябре. И еще одна новость от японской марки — в Россию прибыл топовый Toyota Land Cruiser Prado.

автопродажи, авторынок, автокредит
1 декабря 2020
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