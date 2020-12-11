Для владельцев дорогих авто снова поднимают транспортный налог

Повышение налога коснется машин, которые купили в этом году по цене до 3 000 000 рублей. На фоне роста цен, модель может перейти в список более дорогих машин. Таким образом, и транспортный налог окажется в разы выше.

Решение о том за какие авто придется заплатить больше, Минпромторг РФ примет в марте 2021 года. Тогда же появятся и обновленные списки моделей стоимостью от 3 000 000 рублей.

Если план властей станет реален, то хозяева машин от 3—5 миллионов рублей и не старше одного года должны будут заплатить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для владельцев автомобилей за 5–10 миллионов рублей и возрастом до 5 лет предусмотрели налог в двойном размере, а для моделей по цене 10–15 миллионов рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

Напомним, что сейчас в список машин подпадающих под налог на роскошь входят 1300 авто средней стоимостью от 3 000 000 рублей.