Новый Volkswagen Tiguan в России оказался дешевле старого

Итак, в стартовом исполнении Respect рестайлинговый Volkswagen Tiguan будет стоить 1 749 900 рублей. Покупатель такой машины получит трехзонный климат-контроль, штатную медиасистему, обогрев передних сидений и светодиодные фары. В качестве бесплатного бонуса также предложены подогреваемый мультируль, круиз-контроль и 17-дюймовые колеса.
Для сравнения, сейчас самый дешевый «Тигуан» предлагается за 1 799 900 — то есть свежая версия будет даже дешевле старой!
В исполнении Status дополнительно присутствуют обогрев лобового стекла и задних сидений, восьмидюймовый экран медиасистемы вместо скромного тачскрина на 6,5 дюйма, парктроник и камера заднего вида. Но цена — уже 2 039 900 рублей минимум.
За Exclusive придется отдать солидные 2 549 900. За эти деньги полагаются виртуальные приборы, адаптивные фары, комбинированную отделку салона и другие «штучки», включая электропривод пятой двери и действительно щедрый набор электроники.
И, наконец, Tiguan R-Line. С ценником 2 799 900 рублей самый дорогой из «Тигуанов» имеет фирменный обвес кузова, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль и 20-дюймовые «катки». А ведь его цену можно увеличить, дополнительно заказав пакет черного декора!
В линейку моторов вошли только бензиновые турбочетверки: это 1.4 TSI на 125 и 150 л. с., плюс двухлитровые агрегаты отдачей 180 и 220 л. с.