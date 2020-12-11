Новый Volkswagen Tiguan в России оказался дешевле старого

В исполнении Status дополнительно присутствуют обогрев лобового стекла и задних сидений, восьмидюймовый экран медиасистемы вместо скромного тачскрина на 6,5 дюйма, парктроник и камера заднего вида. Но цена — уже 2 039 900 рублей минимум.

За Exclusive придется отдать солидные 2 549 900. За эти деньги полагаются виртуальные приборы, адаптивные фары, комбинированную отделку салона и другие «штучки», включая электропривод пятой двери и действительно щедрый набор электроники.

И, наконец, Tiguan R-Line. С ценником 2 799 900 рублей самый дорогой из «Тигуанов» имеет фирменный обвес кузова, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль и 20-дюймовые «катки». А ведь его цену можно увеличить, дополнительно заказав пакет черного декора!

В линейку моторов вошли только бензиновые турбочетверки: это 1.4 TSI на 125 и 150 л. с., плюс двухлитровые агрегаты отдачей 180 и 220 л. с.