Audi везет в Россию еще один новый кроссовер

С лета этого года в России продают кроссовер Audi e-tron по цене от 5 955 000 рублей. А в 2021 году немцы обещают привезти и его купеобразный вариант с приставкой Sportback. В базе Росстандарта уже появился ОТТС, в который вписаны оба кроссовера.

По технической части Sportback — это тот же e-tron. Обе машины построены на платформе MLB Evo, у них современная система рекуперации энергии и адаптивная пневмоподвеска.

Для России сертифицирован базовый вариант, который известен в Европе, как Audi e-tron Sportback 50 quattro. У него два электромотора, выдающие 313 л. с. и 540 Н. м. крутящего момента. Заявленный запас хода — около 350 км.

Пока продажи электрических Audi идут не слишком бойко. В июле два автомобиля e-tron продали в Москве и еще один — в Подмосковье. Что касается Санкт-Петербурга, то там получили 7 предзаказов на кроссовер. Так что даже если Sportback будет стоить меньше 6 000 000рублей, он вряд ли сделает кассу немецкому бренду.