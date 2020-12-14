Audi везет в Россию еще один новый кроссовер

Фото из открытых источников
В следующем году Audi привезет к нам электромобиль e-tron Sportback. Этот купеобразный SUV станет второй электрической моделью в линейке немецкого автопроизводителя, которую предлагают нашим покупателям. В «Ауди» надеются, что на него будет спрос.

С лета этого года в России продают кроссовер Audi e-tron по цене от 5 955 000 рублей. А в 2021 году немцы обещают привезти и его купеобразный вариант с приставкой Sportback. В базе Росстандарта уже появился ОТТС, в который вписаны оба кроссовера.

По технической части Sportback — это тот же e-tron. Обе машины построены на платформе MLB Evo, у них современная система рекуперации энергии и адаптивная пневмоподвеска.

Для России сертифицирован базовый вариант, который известен в Европе, как Audi e-tron Sportback 50 quattro. У него два электромотора, выдающие 313 л. с. и 540 Н. м. крутящего момента. Заявленный запас хода — около 350 км.

Пока продажи электрических Audi идут не слишком бойко. В июле два автомобиля e-tron продали в Москве и еще один — в Подмосковье. Что касается Санкт-Петербурга, то там получили 7 предзаказов на кроссовер. Так что даже если Sportback будет стоить меньше 6 000 000рублей, он вряд ли сделает кассу немецкому бренду.

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14 декабря 2020
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