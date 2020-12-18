Volkswagen привез в Россию интересные версии нового «Тигуана»

Чтобы получить исполнение Respect Plus за 1 919 900 рублей, немецкая компания взяла версию Respect, которую расширила пакетами Winter и Media. Первый включает подогрев лобового стекла, электропривод складывания зеркал, систему помощи при парковке, систему Brake Assist, а также подогрев форсунок омывателя. Во второй входит камера заднего вида, продвинутая медиасистема и USB-порт для задних пассажиров. Заказать такую машину можно только с двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л. с., 6-ступенчатой автоматической коробкой и передним приводом.

Status Plus — дороже: от 2 089 900 рублей. От исходного Volkswagen Tiguan Status отличается другими колесами и пакетом Technic, который располагает системой бесключевого доступа и запуска двигателя, электроприводом двери багажника и более совершенной противоугонкой. Версия доступна не только со 150-сильным 1.4, но и с двухлитровым мотором на 180 л. с.

Напомним, что Volkswagen опубликовал прайс-листы на рестайлинговый кроссовер совсем недавно. Удивительно, но свежая версия оказалась даже дешевле старой!