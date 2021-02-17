Против экологических трендов: в Россию едет ссобый Porsche 911 GT3

Фото из открытых источников
Похоже, что в компании Porsche решили игнорировать модные экологические тренды и подготовили новое поколение дорожно-трекового суперкара 911 GT3. Новинка получили мощный бензиновый мотор в 510 сил, с которым способна «разменивать» первую «сотню» за 3,4 секунды. Российским покупателям это понравится.

Форсированный атмосферный «оппозитник» стал мощнее своего предшественника на 10 л. с. Но самое интересное то, что теперь агрегат можно раскрутить до 9000 об/мин, что обеспечивает спорткару просто ураганный разгон до первой «сотни».

Автомобиль получил и доработанную переднюю подвеску. Вместо стоек МакФерсон, как на обычной Carrera, на версию GT3 установили «двухрычажку» по примеру гоночного 911 RSR. Вдобавок расширили колею и поставили адаптивные амортизаторы. Никуда не делся и самоблокирующийся дифференциал.

В Европе новый Porsche 911 GT3 появится в продаже уже этой весной. Тогда же спорткар привезут и в Россию. Наши дилеры уже принимают на него заказы и очередей нет, поскольку цена начинается от 13 180 000 рублей.

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17 февраля 2021
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