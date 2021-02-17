Против экологических трендов: в Россию едет ссобый Porsche 911 GT3

Форсированный атмосферный «оппозитник» стал мощнее своего предшественника на 10 л. с. Но самое интересное то, что теперь агрегат можно раскрутить до 9000 об/мин, что обеспечивает спорткару просто ураганный разгон до первой «сотни».

Автомобиль получил и доработанную переднюю подвеску. Вместо стоек МакФерсон, как на обычной Carrera, на версию GT3 установили «двухрычажку» по примеру гоночного 911 RSR. Вдобавок расширили колею и поставили адаптивные амортизаторы. Никуда не делся и самоблокирующийся дифференциал.

В Европе новый Porsche 911 GT3 появится в продаже уже этой весной. Тогда же спорткар привезут и в Россию. Наши дилеры уже принимают на него заказы и очередей нет, поскольку цена начинается от 13 180 000 рублей.