«Народные» модели Skoda стали существенно дороже

В частности, Rapid подорожал на 20 000, так что теперь за самый доступный автомобиль марки Skoda придется отдать минимум 892 000 рублей. Skoda Karoq почти достигла полуторамиллионной отметки: за «паркетник» отныне просят 1 493 000 «целковых», а это плюс 35 000.

Между тем, у Skoda Octavia расширяется линейка силовых агрегатов. Во втором квартале наши покупатели могут приобрести лифтбэк с базовым силовым агрегатом, а также с топовым мотором с отдачей в 190 сил. Озвучены и ценники на новые версии.