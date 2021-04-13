Как легко и быстро убрать несмываемый налет с легкосплавных дисков

Хронически грязный и неопрятный вид литым дискам придают въевшиеся в их поверхность следы противогололедных реагентов, пыль от тормозных колодок, битум с асфальта и прочая несмываемая обычной водой грязь. Можно, конечно, обратиться к профессиональным автомойщикам. Но, во-первых, это обойдется гораздо дороже, чем очистить диски самому. Во-вторых, еще не факт, что они полностью сумеют удалить загрязнения, в в-третьих, в пылу борьбы с отложениями они вполне могут повредить и сам диск. Рачительный автовладелец подобного не допустит.
Фирменная автохимия для очистки легкосплавных дисков справляется со своими обязанностями неплохо. Однако не всякий хозяин машины побежит срочно ее покупать, зная, что у него дома и так есть все необходимые химикаты для борьбы с грязью на «литье». А если и нет, то ему будет достаточно потратить в обычном хозмаге всего лишь каких-то 50 рублей, чтобы обзавестись эффективным оружием против грязи.
Прежде всего, в качестве такового стоит назвать средства для мойки унитазов. Конкретных марок и брендов упоминать не будем, но оговоримся, что лучше использовать составы, в которых отсутствует хлор. Дело в том, что этот химический элемент активен не только против грязи, но и против цветных металлов, активно взаимодействуя с ними. В любом случае, обработав диск «туалетным» средством, не следует надолго оставлять их вместе.
Состав любого из них достаточно «ядрен», чтобы при достаточно длительном воздействии оставить следы и на поверхности колеса тоже. Ждем мнут 10 минут — и тщательно смываем очиститель унитазов с металлической поверхности.
Следует предупредить, что пользоваться такими мощными веществами следует исключительно, надев резиновые перчатки, не допуская попадания брызг в глаза.
Альтернативой «туалетной» чистке литого диска может стать другая домашняя «химия» — предназначенная для удаления нагара с кухонных плит. Она, как правило, не настолько ядовита и едка, как средства для удаления отложений в унитазе. Поэтому обращаться с ней стоит хоть и с предосторожностями, но не такими, как при работе с «туалетной». Как бы то ни было, но способ применения тут тот же: нанесли состав на диски какой-нибудь губкой, подождали десяток минут — тщательно смыли.
Аналогичную методику приведения в порядок поверхности дисков можно применить и другие «кухонные» очистители — например, средство по уходу за кафелем или за кранами-раковинами.
Повторимся, что для очистки колес имеет смысл применять самые дешевые из перечисленных выше типов бытовой химии. Поскольку относительно большая цена на некоторые из такого рода препаратов в магазинах объясняется лишь «раскрученностью» бренда или наличием в их составе добавок, снижающих вред для рук убирающегося.