Как легко и быстро убрать несмываемый налет с легкосплавных дисков

Хронически грязный и неопрятный вид литым дискам придают въевшиеся в их поверхность следы противогололедных реагентов, пыль от тормозных колодок, битум с асфальта и прочая несмываемая обычной водой грязь. Можно, конечно, обратиться к профессиональным автомойщикам. Но, во-первых, это обойдется гораздо дороже, чем очистить диски самому. Во-вторых, еще не факт, что они полностью сумеют удалить загрязнения, в в-третьих, в пылу борьбы с отложениями они вполне могут повредить и сам диск. Рачительный автовладелец подобного не допустит.

Фирменная автохимия для очистки легкосплавных дисков справляется со своими обязанностями неплохо. Однако не всякий хозяин машины побежит срочно ее покупать, зная, что у него дома и так есть все необходимые химикаты для борьбы с грязью на «литье». А если и нет, то ему будет достаточно потратить в обычном хозмаге всего лишь каких-то 50 рублей, чтобы обзавестись эффективным оружием против грязи.

Прежде всего, в качестве такового стоит назвать средства для мойки унитазов. Конкретных марок и брендов упоминать не будем, но оговоримся, что лучше использовать составы, в которых отсутствует хлор. Дело в том, что этот химический элемент активен не только против грязи, но и против цветных металлов, активно взаимодействуя с ними. В любом случае, обработав диск «туалетным» средством, не следует надолго оставлять их вместе.