Skoda резко повысила цены на автомобили в России

Так, лифтбэк Skoda Octavia прибавил в стоимости более 40 000 рублей, на 35 000 подорожал компактный кроссовер Karoq.

А вот флагманский Skoda Kodiaq стал дороже на 30 000 — 80 000 «деревянных» — в зависимости от комплектации.

Согласно отчету аналитиков «Цена Авто», меньше всего в плане дороговизны пострадал лифтбэк Skoda Rapid. Автомобиль в различных вариантах исполнения попросит за себя дополнительные 25 000—45 000 дешевеющей российской валюты. И отныне стартовый прайс на модель отталкивается от 937 000 рублей.