Nissan придумал уникальную для России схему торговли автомобилями

Благодаря новому сервису пользователь может ознакомиться онлайн со своим будущим автомобилем, получить выгодное предложение и сразу внести за него предоплату. Такой виртуальный помощник — новинка для автомобильного рынка в России.

После выбора модели через онлайн-шоурум клиент может ознакомиться со всеми ее особенностями максимально детально: от открытия дверей и включения фар до разглядывания интерьера буквально по деталям.

Из дополнительных преимуществ — возможность «пройтись» по шоуруму, чтобы ближе познакомиться со всеми моделями, а также виртуальная экскурсия от помощника Нисси, который проведет пользователя за собой и поделится всей интересующей информацией.

— Теперь и мы можем предоставить пользователю возможность не просто забронировать автомобиль онлайн, но и максимально полно познакомиться с ним, оставаясь дома. Это органично дополняет уже существующие сервисы и дает нашему покупателю больше возможностей по обстоятельному знакомству с моделями и услугами Nissan, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Андрей Акифьев, управляющий директор Nissan в России.

Кстати, буквально на этой неделе автосалоны марки Nissan начали предлагать клиентам кроссоверы Qashqai и X-Trail 2021 модельного года. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новый модельный год принес этим машинам систему интерактивной связи Nissan Connect Services и полуавтопилот ProPilot. А теперь новинки можно приобрести и через Интернет.