Корейские марки опять взвинтили цены на свои автомобили

У бренда Hyundai смена прайс-листов затронула весь модельный ряд, за исключением кроссовера Creta и минивэна H-1, сообщает агрегатор Quto. При этом сильнее всего подорожал «народный» Solaris, разом прибавивший 30 000 «целковых». Теперь отправляться в автосалон за популярным седаном не имеет смысла, если в кошельке (или на карте) нет 870 000 рублей.

В свою очередь, агентство «АвтоСтат» обратило внимание на то, что цена большинства моделей Kia подскочила на 20 000 рублей — подорожание коснулось Rio, Ceed, Cerato, Picanto и Soul. Кроссовер Sportage сделался недоступнее на 10—30 тысяч, а рамный Mohave — на 70—150 тысяч.

По нашему мнению, ситуация на рынке вроде бы должна стабилизироваться: в последнее время автозаводы дают максимально возможные тиражи машин, а курс рубля остается более-менее стабильным. Однако марки одна за другой переписывают ценники с такой скоростью, что аналитики едва успевают фиксировать изменения цен. И получается, что за бюджетные авто мы скоро будем платить, как за целую квартиру.