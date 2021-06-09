УАЗ «Патриот» неожиданно подорожал

Фото производителя.
Июнь 2021 года можно запомнить, как историческую дату: с этого момента стоимость внедорожника УАЗ «Патриот» выросла до психологической отметки 999 000 рублей. Родственный «Пикап» и вовсе перемахнул через ценовой барьер, что Елена Исинбаева через планку, — теперь грузопассажирская машина стоит от 1 024 000 «целковых».

Все версии «Пикапа», оборудованные механической коробкой, прибавили по 20 000 рублей, а варианты с «автоматом» разом стали дороже на 25 000. Таким же образом подорожал и «Патриот». Правда, есть одно исключение: базовая версия модели подорожала на 15 000 — видимо, маркетологи посчитали важным удержать отметку «до миллиона».

Этой весной Минпромторг подсчитал уровень локализации автомобилей УАЗ. И «Патриот» оказался абсолютным антилидером этого рейтинга среди «исконно российских» марок! Ульяновский внедорожник заслужил только 2 209 баллов, тогда как «почти иномарка» LADA Largus набрала 3 280 очков.

Из этого следует вполне логичный вывод: «уазики» сильнее других привязаны к колебаниям курсов валют. И если рубль снова надумает устроить «курсовые качели», «Хантеры» и «Патриоты» опять подорожают. А вот захочет ли потребитель брать дорогую (и притом не самую совершенную машину) — больной вопрос для отечественной марки.

Между тем, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава контролирующей УАЗ группы Sollers Вадим Швецов объявил, что в ближайшем будущем завод все-таки будет хоть как-то развиваться. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».

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9 июня 2021
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