УАЗ «Патриот» неожиданно подорожал

Все версии «Пикапа», оборудованные механической коробкой, прибавили по 20 000 рублей, а варианты с «автоматом» разом стали дороже на 25 000. Таким же образом подорожал и «Патриот». Правда, есть одно исключение: базовая версия модели подорожала на 15 000 — видимо, маркетологи посчитали важным удержать отметку «до миллиона».

Этой весной Минпромторг подсчитал уровень локализации автомобилей УАЗ. И «Патриот» оказался абсолютным антилидером этого рейтинга среди «исконно российских» марок! Ульяновский внедорожник заслужил только 2 209 баллов, тогда как «почти иномарка» LADA Largus набрала 3 280 очков.

Из этого следует вполне логичный вывод: «уазики» сильнее других привязаны к колебаниям курсов валют. И если рубль снова надумает устроить «курсовые качели», «Хантеры» и «Патриоты» опять подорожают. А вот захочет ли потребитель брать дорогую (и притом не самую совершенную машину) — больной вопрос для отечественной марки.

Между тем, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава контролирующей УАЗ группы Sollers Вадим Швецов объявил, что в ближайшем будущем завод все-таки будет хоть как-то развиваться. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».