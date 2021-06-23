Стартовали продажи Audi S3 Sedan и S3 Sportback

Audi S3 Sedan и Audi S3 Sportback оснащаются бензиновым турбомотором мощностью 290 л. с. и крутящим моментом 400 Нм. Разгон до 100 км/ч у автомобилей занимает всего 4,8 секунды. Привод — полный. Обеим моделям полагается богатая базовая комплектация.

В нее входят: 18-дюймовые легкосплавные диски, спортивная подвеска, светодиодные фары головного света и задние светодиодные фонари, многофункциональный трехспицевый спортивный кожаный руль, двухзонный климат-контроль, цветной сенсорный мультимедийный дисплей с диагональю 10,1 дюйма, полностью цифровая «приборка», система автоматической парковки, камера заднего вида, круиз-контроль, звукоизолирующее лобовое стекло и ряд других опций.

Стоимость Audi S3 Sedan и Audi S3 Sportback стартует с 4 млн. рублей.