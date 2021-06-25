АВТОВАЗ в очередной раз повышает цены на свой модельный ряд

О том, что тольяттинцы повышают цены на свой модельный ряд, сообщает «Российская газета». По информации издания, c 1 июля седан LADA Granta подорожает с нынешних 519 900 рублей до 531 900 рублей. Ценник на «Весту» поднимется с 743 900 до 758 900 рублей, XRAY станет дороже на 20 000 рублей (до 726 900 рублей), а «прайс» на Largus вырастет на 3 000 рублей (до 727 900 рублей).

Внедорожник LADA Niva Travel подорожает с 779 900 до 796 900 рублей, а Niva Legend с 619 900 до 632 900 рублей.

Это будет уже четвертое повышение цен на вазовскую продукцию в текущем году. Первый раз завод поднял стоимость своих машин 15 января, затем 15 марта и 1 мая.