У Skoda Karoq появилась версия, которую очень давно просили россияне

Связка атмосферника и «автомата» — это будущий хит, который уже можно заказать через дилеров бренда. В продаже «живые» машины появтся не раньше августа, но застолбить «свой» экземпляр лучше сейчас, чтобы застраховаться от повышения цен, которые меняются не по дням, а по часам.

А по факту на 8 июля 2021 года новая модификация предлагается минимум за1 640 000 рублей — это на 75 тысяч дороже, чем вариант с «механикой». В более «крутой» комплектации Ambition доплата скромнее — 45 тысяч «целковых».

Еще одна «трансмиссионная» новость — замена «робота» DQ250 на свежий «преселектив» DQ381. Это касается 150-сильного полноприводного «Карока». С другой коробкой кроссовер станет немножко экономичнее и быстрее — разгон до «сотни» теперь занимает 8,9 секунды вместо 9.

Кстати, в ходе планового «улучшайзинга» Skoda Karoq расширил перечень спецификаций, стал технологичнее и моднее (внешне, правда, это никак не выражается). Портал «АвтоВзгляд» готов раскрыть подробности прошедшего обновления.