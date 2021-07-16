Насколько за полгода подорожали самые популярные иномарки в России

Cедан Kia Rio нынче оценивается в 909 900 рублей, а в начале года его можно было купить на 75 000 дешевле — за 834 900. Еще один популярный «кореец» Hyundai Creta сегодня стоит 1 147 000, что на 80 000 выше январской цены. Такую же сумму прибавил к своей стоимости родственный Hyundai Solaris, который здесь и сейчас можно приобрести от 870 000 «целковых».

Почти на такую же сумму — 79 000 — подорожал за полгода бестселлер немецкого бренда, лифтбек Volkswagen Polo. Сейчас он предлагается к продаже от 986 900. А вот близнец Skoda Rapid оказался на 92 000 выше январского прайса и предлагается за 964 000.

Коротко пройдемся по остальным. Такую же прибавку — 92 000 — получил и французский кроссовер Renault Duster. А лидером по удержанию цены стал японский кроссовер Toyota RAV4, который за последние 6 месяцев подорожал всего на 55 000.

При этом главный конкурент Volkswagen Tiguan за тот же период подорожал гораздо сильнее — на максимальные 200 000. Наконец, Renault Logan полгода назад обошелся бы на 34 000 дешевле, а Kia K5 — на 120 000.

А вообще новые легковушки в России продолжают дорожать — за период с 1 по 15 июля прайс-листы скорректировали сразу 14 автопроизводителей. Причем в их число входят, как представители массового сегмента, в том числе отечественный АВТОВАЗ, так и премиалы.