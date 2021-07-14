5 самых продаваемых японских кроссоверов на российском рынке

TOYOTA RAV4
В «народно-эпическом» смысле самым японским из всех японских кроссоверов можно считать Toyota RAV4. Всенародная любовь к этому SUV в России подтверждается перманентным лидерством по продажам среди всех японских вседорожников. По данным АЕБ, за первые полгода 2021-го RAV4 приобрели 19 103 наших соотечественника. Ценники на этот среднеразмерный «кросс» стартуют с отметки в 2 млн. рублей. За такую сумму вам предложат переднеприводный автомобиль с мотором мощностью 149 л. с. и механической 6-ступенчатой КП. А в топовой комплектации с 2,5-литровым 200-сильным движком, полным приводом и 8-ступенчатой АКП за RAV4 придется выложить без малого 3 млн. рублей.
NISSAN QASHQAI
На втором месте в нашем рейтинге самых популярных на российском рынке японских кроссоверов с чудовищным отрывом от лидера оказался Nissan Qashqai. Таких машин было реализовано за шесть месяцев 9654 штуки. В минимальной комплектации он оснащается 1,2-литровым 115-сильным бензиновым турбомотором, передним приводом и 6-ступенчатой «механикой». За все это дилер марки попросит с вас не менее 1,6 млн. рублей. За топовый Qashqai с 2-литровым 144-сильным «атмосферником» и CVT в трансмиссии придется отдать уже 2,3 млн. рублей.
MAZDA CX-5
Практически ноздря в ноздрю с Nissan идет Mazda CX-5. Этих SUV было реализовано в России 9610 единиц. Самая доступная версия оснащена 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором, передним приводом и, опять таки, 6-ступенчатой МКП. Цена такой машины — 1,8 млн. рублей. Топовая же CX-5 укомплектована 2,5-литровым «движком» мощностью 194 л. с., 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Ее цена — 2,9 млн. рублей. Любопытно, что примерно столько же — 2,8 млн. рублей — стоит CX-5 «в полном фарше», пусть и с более слабым 150-сильным силовым агрегатом.
MITSUBISHI OUTLANDER
На четвертом месте по популярности у россиян устроился Mitsubishi Outlander с продажами за полугодие на уровне в 7503 транспортных средства. Сразу скажем, что все реализуемые у нас машины этой модели оснащены «вариатором» в трансмиссии. Самый дешевый Outlander — переднеприводный с 2-литровым мотором мощностью 147 л. с. — предлагается за 1,9 млн. рублей. А самая дорогая версия, полноприводная с 2,4-литровым силовым агрегатом и отдачей в 167 л. с. торгуется уже за 2,6 млн. рублей.
SUZUKI VITARA
И на последнем месте в пятерке самых популярных в ушедшем полугодии японских кроссоверов оказалась Suzuki Vitara. Результат — 3000 проданных машинки. Самая доступная версия — переднеприводная, с 5-ступенчатой «механикой» и 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 117 л. с. За такое транспортное средство попросят не менее 1,5 млн. рублей. Самую же дорогую версию Vitara можно купить за 2,1 млн. рублей. Такая цена подразумевает наличие 1,4-литрового турбомотора мощностью 140 л. с., полного привода и 6-ступенчатого «автомата».