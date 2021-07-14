5 самых продаваемых японских кроссоверов на российском рынке

TOYOTA RAV4

В «народно-эпическом» смысле самым японским из всех японских кроссоверов можно считать Toyota RAV4. Всенародная любовь к этому SUV в России подтверждается перманентным лидерством по продажам среди всех японских вседорожников. По данным АЕБ, за первые полгода 2021-го RAV4 приобрели 19 103 наших соотечественника. Ценники на этот среднеразмерный «кросс» стартуют с отметки в 2 млн. рублей. За такую сумму вам предложат переднеприводный автомобиль с мотором мощностью 149 л. с. и механической 6-ступенчатой КП. А в топовой комплектации с 2,5-литровым 200-сильным движком, полным приводом и 8-ступенчатой АКП за RAV4 придется выложить без малого 3 млн. рублей.

NISSAN QASHQAI

На втором месте в нашем рейтинге самых популярных на российском рынке японских кроссоверов с чудовищным отрывом от лидера оказался Nissan Qashqai. Таких машин было реализовано за шесть месяцев 9654 штуки. В минимальной комплектации он оснащается 1,2-литровым 115-сильным бензиновым турбомотором, передним приводом и 6-ступенчатой «механикой». За все это дилер марки попросит с вас не менее 1,6 млн. рублей. За топовый Qashqai с 2-литровым 144-сильным «атмосферником» и CVT в трансмиссии придется отдать уже 2,3 млн. рублей.

MAZDA CX-5

Практически ноздря в ноздрю с Nissan идет Mazda CX-5. Этих SUV было реализовано в России 9610 единиц. Самая доступная версия оснащена 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором, передним приводом и, опять таки, 6-ступенчатой МКП. Цена такой машины — 1,8 млн. рублей. Топовая же CX-5 укомплектована 2,5-литровым «движком» мощностью 194 л. с., 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Ее цена — 2,9 млн. рублей. Любопытно, что примерно столько же — 2,8 млн. рублей — стоит CX-5 «в полном фарше», пусть и с более слабым 150-сильным силовым агрегатом.