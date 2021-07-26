Подсчитано, сколько подержанных автомобилей приходится на один новый

Как подсчитали эксперты агентства «Автостат», за последние пять лет на 1 купленный новый легковой автомобиль в нашей стране приходится 3–4 экземпляра с пробегом. Притом аналитики сделали однозначный вывод: растет рынок «нулевых» авто, то подержанных машин продается меньше, а как только наступает кризис — все идет ровно наоборот.

Впрочем, сейчас хорошо расходится и то, и другое. Ведь дилеры не обращают внимания на цены, прописанные представительствами! И в поисках адекватных предложений народ массово обращается на «вторичку».

Так, Hyundai Creta второго поколения вообще не удастся купить новинку по рекомендованной цене: как показал опрос портала «АвтоВзгляд», в среднем, ДЦ «накручивают» по 200—250 тысяч, устанавливая всевозможные «допы».