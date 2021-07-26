Внедорожники УАЗ опять неприлично подорожали

В этом году УАЗ уже три раза перепечатывал прайс-листы, а сейчас случился четвертый. Все машины (независимо от модели и комплектации) разом прибавили по 35 000 рублей. Так что теперь, чтобы купить самый простенький «Патриот», надо отдать дилеру минимум 1 034 000 «целковых» — дороговато будет!

«Хантер» обойдется не сильно дешевле — от 917 000, а за относительно скромные 880 000 продавцы готовы отдать лишь старую-добрую «Буханку». И, похоже, это вовсе не последнее подорожание…

После таких известий совершенно неудивительно, что ульяновский вдруг задал любопытный вопрос своим почитателям: а не нужен ли сейчас покупателям более доступный вариант «Патриота»?

Между тем, журналисты из Ирана провели ресурсный тест-драйв ульяновских внедорожников УАЗ «Патриот» и «Пикап». Эксперты остались довольны проходимостью и выносливостью этих машин. Также испытатели отметили, что российская техника на голову выше китайских аналогов.