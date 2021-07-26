В продажу поступила новая Hyundai Creta по завышенным ценам

Тем, кто рассчитывал обзавестись базовой версией Prime за 1 199 000 рублей, придется подождать месяц-другой — в наличии таких машин нет. Продавцы предсказывают, что самая дешевая комплектация «Креты» появится не раньше сентября, поскольку до 2 августа персонал питерского завода Hyundai отправлен на каникулы.

Второе по старшинству исполнение Classic за 1 270 000 «целковых» дилерам завезли… Можно выбрать передний или полный привод, а с передним — «механику» или «автомат». Вот только купить новинку по рекомендованной цене не получится: как показал опрос портала «АвтоВзгляд», в среднем, ДЦ «накручивают» по 200—250 тысяч, устанавливая всевозможные «допы».

На «средние» комплектации накрутки еще серьезнее. Впрочем, представители автосалонов уверены, что Hyundai Creta 2 будет продавать «себя сама»: то есть имидж беспроблемной модели автоматически распространится на вторую генерацию «паркетника». Плюс общий дефицит предложений на рынке тоже сделает свое дело…

Между тем, россияне ждали вторую генерацию популярнейшего компактного кроссовера от Hyundai больше двух лет! И вот, наконец, он приехал. Как сменивший поколение SUV намерен удерживать свое лидерство в сегменте, чем он порадует заскучавших потребителей — на эти и другие вопросы отвечаем в видеообзоре новинки.