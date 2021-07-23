Как лямбда-зонд может незаметно «прикончить» двигатель

Датчик кислорода или лямбда-зонд расположен в выпускной системе автомобиля и вместе с другими датчиками входит в состав системы управления двигателем. Он нужен для того, чтобы электронные «мозги» мотора всегда знали, на какой смеси работает двигатель — на бедной или обогащенной. Основываясь на этих данных, контролер непрерывно определяет, сколько нужно впрыснуть бензина в цилиндры, чтобы состав топливо-воздушной смеси был оптимальным.
Если с датчиком что-то не в порядке, это отражается на работе двигателя, причем, как сразу, так и постепенно. Скажем, может неожиданно загореться Check Engine, обороты на холостом ходу начнут «плавать», а еще может вырасти расход топлива.
Медленная «смерть» датчика куда опаснее. Со временем из-за него в двигателе может появиться детонация, мотор начнет перегреваться, резко увеличится нагрузка на катализатор, который начнет забиваться сажей от несгоревшего топлива. В итоге, это может привечти к тому, что частички керамической пыли разрушающегося катализатора засосет обратной тягой в мотор и тогда гарантированы не только задиры в цилиндрах, но и «капиталка». Ведь эти частички — сильный абразив, который будет попадать в масло и разноситься по всему двигателю.
Причины неисправности датчика подчас банальны. Это экономия на качестве топлива, а также использование различных присадок — в первую очередь тех, что повышают октановое число, либо снижают детонацию мотора. В состав этих «чудодейственных» средств входят железосодержащие компоненты, которые могут покрыть датчик кислорода токопроводящим налетом. От этого «лямбда» начинает выдавать неверные показания, или вовсе выходит из строя.
За состоянием датчика нужно особенно тщательно следить тем водителям, которые часто выезжают на бездорожье. На буераках можно легко оторвать контактный провод лямбда-зонда или повредить сам датчик о ветку или камень. Тогда проблемы с мотором не заставят себя долго ждать.