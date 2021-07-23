Как лямбда-зонд может незаметно «прикончить» двигатель

Датчик кислорода или лямбда-зонд расположен в выпускной системе автомобиля и вместе с другими датчиками входит в состав системы управления двигателем. Он нужен для того, чтобы электронные «мозги» мотора всегда знали, на какой смеси работает двигатель — на бедной или обогащенной. Основываясь на этих данных, контролер непрерывно определяет, сколько нужно впрыснуть бензина в цилиндры, чтобы состав топливо-воздушной смеси был оптимальным.

Если с датчиком что-то не в порядке, это отражается на работе двигателя, причем, как сразу, так и постепенно. Скажем, может неожиданно загореться Check Engine, обороты на холостом ходу начнут «плавать», а еще может вырасти расход топлива.

Медленная «смерть» датчика куда опаснее. Со временем из-за него в двигателе может появиться детонация, мотор начнет перегреваться, резко увеличится нагрузка на катализатор, который начнет забиваться сажей от несгоревшего топлива. В итоге, это может привечти к тому, что частички керамической пыли разрушающегося катализатора засосет обратной тягой в мотор и тогда гарантированы не только задиры в цилиндрах, но и «капиталка». Ведь эти частички — сильный абразив, который будет попадать в масло и разноситься по всему двигателю.