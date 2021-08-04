За «внедорожную» LADA Niva Legend решили просить почти миллион рублей

Итак, что же такое LADA Niva Legend Bronto. Покупатель этой версии получает доработанную подвеску, усиленный задний мост, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы, внедорожные покрышки R15, а также увеличенный на 35 клиренс (до 240 мм).

В исполнении Luxe, куда вошли алюминиевые бамперы, багажные рейлинги, расширители колесных арок, а также кондиционер, обогревы сидений и легкосплавные диски, модель стоит внушительные 889 900 рублей.

При желании можно заказать фирменный обвес, но тогда цена вырастет до 953 900 «целковых». А довести стоимость до одного миллиона можно, заказав «сверху» светодиодную «люстру» и окраску «камуфляж».

Дороговато будет! А между тем, LADA нашла весьма хитрый способ, как не поднимать цены на автомобили. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.