За «внедорожную» LADA Niva Legend решили просить почти миллион рублей

Фото производителя.
В начале прошлого года АВТОВАЗ неожиданно убрал из гаммы очень любопытную версию классической «Нивы» под названием Bronto. Убрал, чтобы вернуть! Правда, позволить себе такой внедорожник сможет вовсе не каждый. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает — почему.
Алексей Кованов

Итак, что же такое LADA Niva Legend Bronto. Покупатель этой версии получает доработанную подвеску, усиленный задний мост, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы, внедорожные покрышки R15, а также увеличенный на 35 клиренс (до 240 мм).

В исполнении Luxe, куда вошли алюминиевые бамперы, багажные рейлинги, расширители колесных арок, а также кондиционер, обогревы сидений и легкосплавные диски, модель стоит внушительные 889 900 рублей.

При желании можно заказать фирменный обвес, но тогда цена вырастет до 953 900 «целковых». А довести стоимость до одного миллиона можно, заказав «сверху» светодиодную «люстру» и окраску «камуфляж».

Дороговато будет! А между тем, LADA нашла весьма хитрый способ, как не поднимать цены на автомобили. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.

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5 августа 2021
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