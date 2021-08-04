Как выглядит огромное кладбище брошенных автомобилей Lifan

Фото: Reddit.
По Сети разлетелись фотографии, на которых виднеется огромное поле, плотно заставленное хетчбэками Lifan. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, откуда вообще взялись эти леденящие душу каждого автовладельца снимки.
Алексей Кованов

Даже на крупнейшем автомобильном рынке планеты, где ежегодно регистрируется более 20 миллионов автомобилей, производители машин имеют шанс обанкротиться. Как мы помним, в прошлом году китайский суд согласился признать компанию Lifan банкротом, назначив внешнее управление.

Кроме головной компании процедура банкротства также настигла таксомоторный сервис Pand-Auto (своего рода китайский аналог «Убера»), который как раз контролировался «Лифаном». В результате все автомобили, составлявшие автопарк, оказались заброшены…

Фото: Reddit.

Между тем, в распоряжении Pand-Auto находились около 20 000 электромобилей Lifan 330 EV 01 — это аккумуляторная версия модели Smily. Часть хетчбэков нашла новых владельцев, но все равно тысячи машин оказались брошенными под открытым небом.

Напомним, что саму группу Lifan приобрели государственный инвестиционный фонд и подразделение компании Geely Technology. Им, соотвественно, принадлежат 51 и 49% акций. К выпуску старых лифановских моделей новые хозяева решили не возвращаться.

подержанные авто, китайские авто, электромобили, скандал
4 августа 2021
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