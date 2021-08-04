Как выглядит огромное кладбище брошенных автомобилей Lifan

Даже на крупнейшем автомобильном рынке планеты, где ежегодно регистрируется более 20 миллионов автомобилей, производители машин имеют шанс обанкротиться. Как мы помним, в прошлом году китайский суд согласился признать компанию Lifan банкротом, назначив внешнее управление.
Кроме головной компании процедура банкротства также настигла таксомоторный сервис Pand-Auto (своего рода китайский аналог «Убера»), который как раз контролировался «Лифаном». В результате все автомобили, составлявшие автопарк, оказались заброшены…
Между тем, в распоряжении Pand-Auto находились около 20 000 электромобилей Lifan 330 EV 01 — это аккумуляторная версия модели Smily. Часть хетчбэков нашла новых владельцев, но все равно тысячи машин оказались брошенными под открытым небом.
Напомним, что саму группу Lifan приобрели государственный инвестиционный фонд и подразделение компании Geely Technology. Им, соотвественно, принадлежат 51 и 49% акций. К выпуску старых лифановских моделей новые хозяева решили не возвращаться.