Как выглядит огромное кладбище брошенных автомобилей Lifan

Даже на крупнейшем автомобильном рынке планеты, где ежегодно регистрируется более 20 миллионов автомобилей, производители машин имеют шанс обанкротиться. Как мы помним, в прошлом году китайский суд согласился признать компанию Lifan банкротом, назначив внешнее управление.

Кроме головной компании процедура банкротства также настигла таксомоторный сервис Pand-Auto (своего рода китайский аналог «Убера»), который как раз контролировался «Лифаном». В результате все автомобили, составлявшие автопарк, оказались заброшены…