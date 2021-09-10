У дилеров Peugeot появилась мощная версия кроссовера 2008

Таким образом, теперь Peugeot 2008 располагает тремя версиями: со 100-сильным мотором и 6-ступенчатой «механикой», 130-сильным двигателем и 6-диапазонным «автоматом», а новое исполнение, как уже было сказано, располагает 150-сильной 1,2-литровой «турботройкой» и АКП на 8 ступеней.

Последний разгоняется до «сотни» за 8,7 секунды, но обладает одним ощутимым минусом — за такую машину испанской сборки будут просить 2 169 000 рублей. Правда, в единственную комплектацию под названием GT включены полностью светодиодная оптика, богатый набор ассистентов, электронная имитация блокировки дифференциала и многое другое.

Вообще, в классе компактных кроссоверов становится тесновато даже на нашем рынке. Свежий Peugeot 2008 бросил вызов таким грандам, как Toyota C-HR, Mazda CX-30, Nissan Qashqai и даже MINI Countryman. А чем же будет крыть новичок в отсутствии полного привода, выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе премьерного тест-драйва модели в Абхазии.