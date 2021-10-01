Россиянам предложат Land Rover Defender «как у Джеймса Бонда»

Фото производителя.
Этой осенью на мировые экраны выходит юбилейная, 25-я серия бондовской саги, которая завершит большую — из пяти частей — главу, где агентом 007 был Дэниел Крейг. По случаю премьеры фильма «Не время умирать», Jaguar Land Rover начинает прием заказов на внедорожник из новой специальной серии Defender V8 Bond. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за машина.
Алексей Кованов

Спецверсия оснащена пятилитровым бензиновым двигателем с отдачей в 525 сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода — в этом плане никаких отличий от обычного 8-цилиндрового «Дефа» нет. Зато «бондовскому» внедорожнику полагаются черные колесные диски, голубые тормозные суппорты и задний бейдж Defender 007.

В салоне появились накладки на пороги со светящейся надписью Defender 007 и подсветка пространства возле двери, что проецирует на асфальт все теже цифры 007. Медиасистема Pivi Pro перед запуском показывает анимационный видеоролик, посвященный Джеймсу Бонду.

Defender V8 Bond выпустят ограниченным тиражом в 300 штук. В 3-дверном кузове 90 такой автомобиль будет стоить 10 794 000 рублей, а за 110-ю пятидверку попросят 10 969 000 «целковых». Дорого, но фанаты бондианы наверняка не поскупятся…

Кстати, в компании Land Rover не раз говорили, что намерены превратить Defender в целое семейство моделей. И вот, наконец, британцы от слов перешли к делу: к 2025 году производитель готовит особо роскошную версию «Дефа».

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1 октября 2021
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