Россиянам предложат Land Rover Defender «как у Джеймса Бонда»

Спецверсия оснащена пятилитровым бензиновым двигателем с отдачей в 525 сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода — в этом плане никаких отличий от обычного 8-цилиндрового «Дефа» нет. Зато «бондовскому» внедорожнику полагаются черные колесные диски, голубые тормозные суппорты и задний бейдж Defender 007.

В салоне появились накладки на пороги со светящейся надписью Defender 007 и подсветка пространства возле двери, что проецирует на асфальт все теже цифры 007. Медиасистема Pivi Pro перед запуском показывает анимационный видеоролик, посвященный Джеймсу Бонду.

Defender V8 Bond выпустят ограниченным тиражом в 300 штук. В 3-дверном кузове 90 такой автомобиль будет стоить 10 794 000 рублей, а за 110-ю пятидверку попросят 10 969 000 «целковых». Дорого, но фанаты бондианы наверняка не поскупятся…

Кстати, в компании Land Rover не раз говорили, что намерены превратить Defender в целое семейство моделей. И вот, наконец, британцы от слов перешли к делу: к 2025 году производитель готовит особо роскошную версию «Дефа».