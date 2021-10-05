Mitsubishi по просьбам россиян вернула в Россию Outlander Black Edition

Mitsubishi Outlander Black Edition 2021-го модельного года создана на базе версии 2.0 Instyle 4WD. «Черное издание» по-прежнему отличают темные нюансы отделки — в антрацитовом цвете выполнены колесные диски, решетка радиатора, боковые зеркала, молдинги дверей, а также верхняя часть салона, включая потолок. Кроме того, к этому списку теперь добавились черные крыша и спойлер.

Отделка сидений осталась комбинированной — центральная часть кресел обшита практичной тканью с водоотталкивающими свойствами. Другой отличительной чертой салона является красная прострочка козырька панели приборов, подлокотников и руля.

Любопытно, что цвет кузова может быть только белым. Цена новинки — 2 469 000 рублей, то есть всего на 50 000 «целковых» больше, чем сейчас просят за полноприводный двухлитровый «Аутлендер» в комплектации Instyle.

Кстати, сама модель недавно пережила пусть небольшое, но важное обновление. А поскольку отличить новинку от пред-предыдущего прочтения кроссовера сможет лишь опытный пользователь, портал «АвтоВзгляд» решил описать итоги модернизации подробнее.