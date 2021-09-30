Скандальный штраф за громкий выхлоп превратится из московского в федеральный

Напомним, что сейчас для водителей, нарушающих тишину, предусмотрено наказание по ст. 8.23 КоАП, что позволяет сделать автомобилисту или мотоциклисту предупреждение или выписать штраф до 500 рублей.

В Мосгордуме посчитали такие наказания слишком мягкими, решив, что штрафовать за «повышенную громкость» надо минимум на 5000 «целковых». При этом 50-процентной скидки за быструю оплату не предусмотрено.



Более того, тяжесть наказания законотворцы связали с… мощностью двигателя. Поэтому владелец 1000-сильной Ferrari вынет из кошелька уже 25 000. Заниматься оформлением постановлений будет Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). И это только начало…

В Госдуму будет направлено прошение, чтобы такие поправки вошли и в общероссийский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Тогда регионы самогут сами регулировать ответственность за чрезмерный «автошум».

Добавим, что на одной из московских улиц уже установили комплекс автоматической фиксации, реагирующий на слишком громкий автозвук и выхлоп, сообщает портал «АвтоВзгляд».