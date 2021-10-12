АВТОВАЗ готовит грандиозное повышение цен

C 18 октября — то есть всего через неделю — АВТОВАЗ планирует поднять стоимость автомобилей LADA. Как уточняет сайт Лада.Онлайн, дилерские центры только что получили новые прайс-листы, из которых следует, что очередное подорожание будет очень и очень серьезным — машины разом прибавят от от 6600 до 17600 «целковых». Скажем, семейство LADA Vesta станет дороже на 9 600 рублей.

Более того, уже известна дата следующей редакции ценников! Это 1 ноября: во всех автомобилях из Тольятти и Ижевска будут лежать наборы автомобилиста. За которые, разумееется, предстоит заплатить покупателю авто — стоимость «чемоданчика» будет включена в стоимость автомобиля.

С такой бы скоростью АВТОВАЗ выдавал рынку свежие разработки… Между тем, в июле этого года российский автогигант анонсировал скорый рыночный старт спецверсии LADA Niva Bronto — экстремальный вариант старушки «Нивы». Однако реальный старт продаж, как выяснил портал «АвтоВзгляд», состоится только сейчас.