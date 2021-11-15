В России стартовали продажи нового Kia Ceed

Мы уже рассказывали, что каких-либо изменений во внешности Kia XCeed по причине своей молодости не получил. Зато примерил турбомотор 1.5 T-GDI из семейства Smartstream, что пришел на смену прежнему двигателю 1.4 T-GDI. Собственно, из-за нового двигателя модель разом подорожала на 90 000 рублей.

Обновленные Kia Ceed и Ceed SW предложат россиянам в шести комплектациях. Что касается силовых агрегатов, то их предусмотрено два: прежний атмосферник на 128 л. с. и вышеупомянутый новый 150-сильный T-GDI. С первым трудится шестиступенчатый «автомат», со вторым — семидиапазонный «преселектив».

В базовой комплектации Kia Ceed и Ceed SW могут похвастаться датчиком освещения, круиз-контролем, камерой заднего вида, а также продвинутой медиасистемой — с 8-дюймовым тачскрином и беспроводным доступом. А XCeed вообще «упакован» очень и очень богато!

Между тем, за последние годы сегмент автомобилей С-класса в России сильно сжался. В стране остались лишь Volkswagen Golf, недавно сменивший поколение, да Kia Ceed. Об изменениях последнего портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывает в своем видеообзоре.